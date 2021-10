O Instituto Nacional de Estatística (INE) termina a semana com um dia recheado de indicadores sobre a economia portuguesa. Esta sexta-feira são conhecidos dados sobre os índices de produção, emprego e remunerações na construção relativos ao mês de agosto. Também serão divulgados dados sobre o volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria no mês de agosto. Serão também divulgados os impostos e taxas com relevância ambiental relativos ao ano passado.