A semana está a ser marcada pelo início da earnings season em Wall Street, com os maiores bancos em foco. Depois da BlackRock e do JPMorgan Chase, esta quinta-feira é a vez de o Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo divulgarem os seus números do terceiro trimestre, e amanhã será o Goldman Sachs a fazer o mesmo. A expectativa é a de que as contas trimestrais mostrem um reforço das fusões e aquisições.