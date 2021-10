Com o chumbo do Orçamento do Estado, o presidente da República avança com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, abrindo uma crise política no país. Os investidores vão estar atentos aos desenvolvimentos políticos no país e os juros da dívida da República Portuguesa poderão reagir a estas notícias. Do lado das agências de "rating", a Fitch adiantou que está a seguir "de muito de perto os desenvolvimentos políticos em Portugal. Neste momento, não vamos comentar acerca das negociações orçamentais dada a proximidade da nossa próxima revisão do 'rating' soberano, marcada para 12 de novembro".