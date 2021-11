Depois de sinalizar um regresso à normalidade no primeiro semestre, ao inverter os prejuízos, bastou um trimestre para a Sonae ir ainda mais longe, mesmo no contexto "desafiante" da pandemia. Com lucros de 158 milhões de euros até setembro, o grupo superou os resultados do período homólogo de 2019 (de 131 milhões de euros). As contas foram reportadas ontem, já depois do fecho da bolsa, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta quinta-feira.