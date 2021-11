Após terem estado de portas fechadas devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, os principais índices norte-americanos voltam esta sexta-feira às negociações. No entanto, como manda a tradição, as bolsas norte-americanas terão uma sessão mais curta, estando previsto o seu encerramento às 18h00 locais (13h00 em Lisboa). A redução do período de negociações deve-se ao facto de a maior parte dos norte-americanos viajarem na quarta-feira para passar o feriado do Dia de Ação de Graças com as famílias e aproveitarem para passar o resto do fim de semana com as famílias, o que se reflete num menor volume de transações em bolsa durante o dia a seguir ao Dia de Ação de Graças.