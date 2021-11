A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira os resultados da oferta pública de subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca (OPT) no valor global de 110 milhões de euros em obrigações, que contou com a participação de mais de 4.800 investidores de retalho. A operação foi concluída com sucesso, com a construção a conseguir colocar o valor total pretendido. Esta segunda-feira, depois da sessão especial de apresentação dos resultados da emissão, as ações da Mota apresentavam a terceira maior descida do PSI 20, com uma quebra de 0,40%, para 1.238 euros, a ação.