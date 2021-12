Dados do emprego nos EUA

O Departamento do Trabalho dos EUA publica os dados do desemprego, um indicador que os investidores esperam com alguma ansiedade, depois de o mesmo organismo ter anunciado a semana passada que o número de pedidos de subsídio de desemprego caiu para um mínino, não visto desde 1969. Já esta semana os pedidos de subsídio de desemprego subiram, mas ainda assim ficaram abaixo das expectativas dos economistas.