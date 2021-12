O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, discursa esta quarta-feira no 9.º "Banking Forum and Fintech Expo". A intervenção do número dois do BCE acontece um dia depois de o banco central ter manifestado preocupação com a qualidade dos ativos bancários, uma vez que o impacto total da pandemia poderá materializar-se a médio prazo, quando a maior parte do apoio público de emergência for retirado. O BCE publicou esta terça-feira as prioridades de supervisão e avaliação de risco para o período 2022-2024.