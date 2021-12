A Reserva Federal dos Estados Unidos conclui esta quarta-feira o encontro de dois dias, numa semana marcada por reuniões de cerca de duas dezenas de bancos centrais. O presidente da Fed, Jerome Powell, deverá dar a conhecer as decisões adotadas, nomeadamente a estratégia para a compra de ativos e as taxas de juro. Jerome Powell já alertou que a inflação não deve ser apelidada de "transitória" (e os últimos dados mostram que a inflação atingiu máximos de 39 anos nos Estados Unidos) e sinalizou que podem vir a ser aumentadas as taxas de juro. Além disso, a Fed irá atualizar também as projeções económicas.