As associações automóveis nacionais da Alemanha, Itália e França, principais produtores e exportadores do mercado europeu, revelam esta sexta-feira os números das vendas referentes a novembro e ao acumulado dos 11 meses do ano. Em outubro, os principais mercados registaram um forte recuo, com uma queda de 35,7% em Itália, de 34,9% na Alemanha, de 30,7% em França e de 20,5% em Espanha.