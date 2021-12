S&P500 a caminho do 71.º recorde do ano?

O índice norte-americano S&P 500 prepara-se para terminar o ano como terminou 2020: em recordes. O índice bateu novos máximos históricos nas duas primeiras sessões da semana. No acumulado do ano, o S&P 500 já bateu recordes por 70 vezes. Com o ano a chegar ao fim, o índice poderá continuar a tocar valores inéditos, com os investidores a posicionarem-se para 2022.