O Banco de Portugal vai publicar esta terça-feira um novo relatório sobre o mercado secundário, que compreende informação dos segmentos obrigacionista e acionista, relativo a dezembro. O relatório permitirá saber quais as taxas de rendibilidade das obrigações do tesouro, bem como dos índices de cotações de ações. Em novembro, as taxas de rendibilidade do PSI-20 e do Stoxx 50 caíram face ao mês anterior, enquanto as taxas de rendibilidade de obrigações do tesouro. Com a ómicron a assustar os mercados em dezembro e os juros da dívida a agravarem depois das decisões dos bancos centrais de avançar com cortes nos estímulos monetários, é esperado que tanto os juros como as obrigações tenham sido menos rentáveis em dezembro. Ainda assim, no acumulado do ano, as ações europeias registaram o maior "rally" desde 1998.