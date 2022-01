O gabinete de estatística europeu, Eurostat, publica os dados da balança comercial da Zona Euro, referentes a novembro do ano passado. Em outubro, o "superávit" comercial da Zona do Euro diminuiu acentuadamente para 3,6 mil milhões de euros, face aos 29,8 mil milhões de euros contabilizados em igual período do ano passado abaixo das expetativas de mercado que apontavam para os 7,6 mil milhões de euros.