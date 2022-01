Um dia após o Goldman Sachs mostrar os resultados referentes aos últimos três meses do ano, hoje é a vez do Bank of America e do Morgan Stanley fazerem o mesmo. Isto depois de, no final da semana passada, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo terem dado o pontapé de saída na "earnings season". Ao longo da semana há outras empresas norte-americanas a divulgar contas.