A empresa de energias renováveis do grupo EDP vai estar nesta sessão a reagir aos dados sobre a produção de energia revelados esta quarta-feira após o fecho do mercado. A produção de energia aumentou 6% em 2021, para um total de 30,3 TWh. A Europa representou 37% do total de geração de energia, enquanto os EUA representaram mais de metade deste total.