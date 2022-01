Numa altura em que a subida das taxas de juro para conter a inflação está a assustar os mercados, o Fórum Económico Mundial vai juntar à mesa a presidente do Banco Central Europa (BCE), Christine Lagarde, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e o governador do Banco do Japão, Kuroda Haruhiko, entre outros protagonistas, para discutirem as perspetivas económicas globais. O debate está agendado para as 13h00 (12h00 em Lisboa) e será um dos destaque do último dia do reunião virtual "A Agenda de Davos" 2022. O evento organizado pelo Fórum Económico Mundial vai contar ainda com a participação da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que falará às 17h30 (16h30 em Lisboa) sobre os desafios que o mundo enfrenta e como ultrapassá-los.