O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai divulgar novos dados da avaliação bancária das casas em dezembro. No mês anterior, este indicador registou um novo máximo histórico: o preço a que os bancos avaliam as habitações para os contratos de crédito à habitação fixou-se nos 1.272 euros. O INE dá ainda a conhecer dados da procura turística dos residentes no terceiro trimestre do ano.