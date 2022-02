Em plena época de resultados, e com algumas tecnológicas de peso a terem já apresentado as suas contas, esta terça-feira as atenções vão estar viradas para a Alphabet. Após o fecho de Wall Street, a dona da Google vai mostrar os números do seu desempenho no ano passado e os resultados prometem agitar os mercados. Na quarta-feira será a vez da Meta (Facebook) e no dia seguinte será a Amazon que irá confessar-se ao mercado.