A China Three Gorges, principal acionista da EDP, anunciou em comunicado à CMVM, na sexta-feira depois do fecho da bolsa nacional, que reforçou a sua posição na elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade. "No dia 4 de Fevereiro de 2022, a China Three Gorges (Europe) comunicou à EDP que detém uma participação qualificada de 20,22% do capital social e dos direitos de voto" da elétrica, segundo o documento.