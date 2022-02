A Navigator é a primeira das cotadas do PSI-20 a apresentar as contas anuais relativas a 2021. Até final de fevereiro, mais de metade das 19 empresas que integram o principal índice apresentam os seus resultados anuais. A expectativa sobre as contas da papeleira é grande, devido aos sucessivos aumentos do preço do papel UWF (papel de impressão e escrita não revestido) durante o ano passado e já no início deste ano.