O chanceler alemão, Olaf Scholz, desloca-se hoje a Moscovo para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin. Scholz, que ontem se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já advertiu que a Rússia será alvo de sanções se invadir a Ucrânia. Estas tensões e a possibilidade de invasão esta semana – a que os EUA aludiram na sexta-feira – deixaram as bolsas no vermelho no arranque da semana. A beneficiar estiveram os ativos considerados mais seguros, como o dólar, o ouro e as obrigações soberanas. Entretanto, Kiev sinalizou ontem que poderá fazer cedências perante Moscovo, o que ajudou a aliviar alguns receios de uma invasão iminente.