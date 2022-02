Depois de terem sido conhecidos na véspera os números da EDP Renováveis, no exercício de 2021, é a vez da casa-mãe mostrar as contas do último ano. A EDP fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 510 milhões de euros, mais 21% que no período homólogo. Além das contas da EDP são ainda conhecidos os resultados da Novabase.