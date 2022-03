Os mercados vão estar de olhos postos no discurso de Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra (BoE), numa conferência organizada pelo "think tank" Bruegel. Na última reunião, a 17 de março, o BoE alertou que "as pressões inflacionistas vão continuar a endurecer significativamente nos próximos meses, enquanto o crescimento em economias que são importadoras de energia, incluindo o Reino Unido, deverá provavelmente abrandar".