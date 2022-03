Agentes do mercado querem que o Governo tire medidas do papel

O executivo anterior lançou uma “task force” para estudar as propostas da OCDE para dinamizar o mercado de capitais português. Este trabalho está concluído, mas as medidas ainda não foram apresentadas nem saíram do papel. Para associações, bolsa e investidores é fundamental pôr em andamento estas propostas para dar nova vitalidade ao mercado português.

