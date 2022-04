São publicados os dados do índice de gestores de compras (PMI) para a indústria, da S&P Global, no que diz respeito à zona euro em março. O índice caiu para 54,5 pontos em meados do mês passado, face aos 55,5 pontos alcançados em fevereiro e tendo em conta o consenso de mercado que fixava em 53,9 pontos, à medida que o impacto económico da guerra na Ucrânia se faz sentir em toda a Europa.