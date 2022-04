Tal como é habitual, cabe ao setor financeiro norte-americano dar o pontapé de saída na divulgação de resultados. O JPMorgan apresenta, esta quarta-feira, as contas do primeiro trimestre do ano, com os investidores especialmente atentos para perceberem se os números foram afetados pela guerra na Ucrânia. Na quinta-feira será a vez do Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs.