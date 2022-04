O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, participa no debate sobre economia global no âmbito das reuniões anuais de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. As palavras do líder do Fed serão ouvidas com especial atenção, numa altura em que o mercado e a ala "falcão" do banco central apontam para uma política monetária ainda mais restritiva do que esperado inicialmente, para fazer frente à escalada da inflação.