A dona do Pingo Doce vai divulgar esta quinta-feira as contas do primeiro trimestre de 2022, dando início à época de apresentação de resultados no PSI. Os analistas da Bloomberg antecipam lucros de 86,6 milhões de euros e uma estimativa de receitas na ordem de 5,41 mil milhões de euros. Os resultados da retalhista são apresentados após o fecho do mercado.