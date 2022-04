A dona do Pingo Doce vai estar a reagir nesta sessão às contas do primeiro trimestre, reveladas após o fecho da negociação anterior. Entre janeiro e março, a empresa viu os lucros trimestrais dispararem 52,4% para 88 milhões de euros. Este valor compara com os 58 milhões de euros apurados nos primeiros três meses de 2021. Nota também para a reação da EDP Renováveis à conclusão da transação de rotação de ativos de portfólio eólico na Polónia.