Os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pela Energia encontram-se para uma reunião extraordinária, presidida por Barbara Pompili, ministra da Transição Ecológica de França, na qual irão discutir a situação energética na UE no contexto da guerra na Ucrânia. Os mercados estarão principalmente atentos à possibilidade de um embargo petrolífero à Rússia, uma medida que já conta com o importante apoio da Alemanha. Portugal vai ser representado pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.