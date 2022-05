As ações da Corticeira Amorim e da Nos vão estar a reagir aos resultados apresentados pelas empresas já depois do fecho do mercado. A empresa de cortiça lucrou 20,1 milhões de euros, mais 26% do que no mesmo período do ano passado, enquanto as vendas aumentaram 32% para 263,5 milhões de euros, enquanto a operadora fechou o trimestre com um resultado líquido de 41,1 milhões de euros, mais 35% que no período homólogo.