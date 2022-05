O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, regressa ao mercado de dívida de longo prazo. A entidade liderada por Cristina Casalinho vai avançar com um leilão de obrigações a oito anos, num momento marcado pela escalada dos juros. "O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 11 de maio pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo entre 500 milhões de euros e 750 milhões de euros", anunciou a agência.