Esta é a semana decisiva para a definição do Orçamento do Estado para 2022. O debate na especialidade decorre no início da semana, estando a votação agendada para quinta-feira e a votação final global para sexta-feira. O Governo parece aberto a acolher algumas das propostas de alteração, nomeadamente do Livre e PAN, para tentar que o Orçamento não seja aprovado apenas com os votos da bancada socialista.