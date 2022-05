A política monetária na Zona Euro vai continuar a centrar atenções. Depois das indicações sobre os juros na região deixadas pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, esta terça-feira o membro do conselho de governadores, François Villeroy de Galhau, irá discursar no World Economic Forum, em Davos, na Suíça. No dia seguinte será a vez de Lagarde falar no evento.