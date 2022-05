A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa hoje no painel "União Europeia num mundo desordenado?", no Fórum Económico Mundial, em Davos. Na segunda-feira, Lagarde escreveu, no blog da autoridade monetária europeia, que "com base no 'outlook' atual, é provável que estejamos numa posição de abandonar as taxas de juro negativas no final do terceiro trimestre". Estas declarações mexeram com os mercados, apesar de ontem Lagarde ter dito em Davos que o BCE não tem pressa em aumentar as taxas de juro.