O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convidou Volodymyr Zelensky para participar na próxima reunião da instituição, na segunda e terça-feira. O convite surge numa altura que têm existido discórdias sobre se é possível uma aprovação do embargo ao petróleo russo, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a dizer que um acordo não é possível e Michel, do outro lado, a mostrar-se otimista com o novo pacote de sanções. O presidente da Ucrânia deverá estar presente de forma remota, mas não se sabe ainda se o embargo ao petróleo russo será discutido.