Depois de terem sofrido fortes quedas ontem na sequência, principalmente, das subidas das taxas diretoras nos EUA, Inglaterra e Suíça, as praças europeias confrontam-se hoje com o rescaldo de um dia bastante negativo em Wall Street, com os principais índices do outro lado do Atlântico a recuarem para níveis de finais de 2020. Acresce que estamos num dia de "bruxaria tripla", em que se dá o vencimento simultâneo de três contratos: opções sobre índices de ações, opções sobre ações e futuros sobre ações (individuais), o que contribui para maior volatilidade, em particular na reta final de negociação.