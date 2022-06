5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As bolsas de Nova Iorque voltam a negociar esta terça-feira após um interregno de três dias decorrente do fim-de-semana e do feriado celebrado segunda-feira. Apesar de terem fechado sexta-feira com leves ganhos, num dia de "bruxaria tripla", a semana passada foi negra para os índices, tendo o S&P 500 registado mesmo a pior semana desde o início da pandemia da covid-19, em março de 2020.