A Micron Technology apresenta os resultados do terceiro trimestre fiscal, num contexto de escassez de semicondutores no mercado global que tem afetado, em particular, o setor automóvel. Dado o peso da empresa no setor dos chips, os resultados que vai apresentar esta quinta-feira serão indicativos do rumo deste segmento e podem ajudar a perceber se a crise dos semicondutores está perto do fim.