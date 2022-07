São hoje conhecidos os dados finais da taxa de inflação relativa a junho, na Zona Euro. As estimativas rápidas divulgadas pelo Eurostat apontam para um aumento dos preços de 8,6% de forma homóloga, acima dos 8,1% registados em maio. É também divulgada a taxa de desemprego no Reino Unido, que, segundo as previsões do consenso do mercado, deverá ter caído em maio para 3,7%.