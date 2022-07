A Galp Energia centra atenções na bolsa de Lisboa, com a apresentação de resultados trimestrais, antes da abertura do mercado. Os lucros são referentes ao segundo trimestre do ano, um período fortemente afetado pelo impacto da guerra na Ucrânia e consequente crise nas matérias primas. A margem de refinação da petrolífera disparou para os 22,3 dólares por barril devido à alta do petróleo, acima das estimativas dos analistas.