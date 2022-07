O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulga a estimativa rápida do índice de preços no consumidor em junho, bem como das contas nacionais trimestrais no segundo trimestre. São ainda conhecidos dados sobre as estimativas mensais de emprego e desemprego e a atividade turística relativa a junho. Em destaque está também o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho.