O Parlamento discute duas propostas do PS no âmbito da discussão na especialidade das medidas de combate à inflação. Os socialistas propõem que os detentores de planos poupança-reforma (PPR), de planos poupança-educação (PPE) e de planos poupança-reforma/educação (PPR/E) possam resgatá-los sem penalização. O PS quer também garantir que o apoio excecional aos rendimentos das famílias e o suplemento de meia pensão do último pacote de apoios do Governo vão ficar livres de penhora.