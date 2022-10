Os sinais da Fed sobre as subidas de juros

A Reserva Federal norte-americana (Fed) divulga as atas do último encontro de política monetária em que decidiu subir a taxa de fundos federais em 75 pontos base, pela terceira vez consecutiva. Com esta subida, a taxa de juro diretora passou para um intervalo entre 3% e 3,25% - como não era visto desde 2008. Neste mesmo dia, a governadora Michelle Bowman fala na conferência Money Marketeers.