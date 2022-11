Os CTT obtiveram um lucro de 28,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 7,6% (dois milhões de euros) face ao mesmo período do ano passado, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira ao final do dia à CMVM. Nos últimos três meses, o resultado líquido foi de 13,8 milhões, uma subida de 50,8%. O Negócios noticiou também que a Generali vai entrar no capital do Banco CTT.