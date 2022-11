As estatísticas do comércio internacional e o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, ambos de setembro, também vão mexer com os mercados esta quarta-feira. Os investidores vão estar atentos ao rumo do indicador, já que no terceiro trimestre as exportações e importações de bens abrandaram ligeiramente face aos três meses anteriores.