A fabricante de pasta de papel revelou esta quinta-feira referentes aos primeiro nove meses do ano e apresentou lucros de 117 milhões, uma subida de 30% face ao mesmo período do ano passado. A empresa que desvalorizou mais de 2% em bolsa esta quinta-feira vê os investidores reagirem às contas hoje. São ainda divulgados os dados finais do PIB na Alemanha.