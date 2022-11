5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A semana arranca com a presidente do Banco Central Europeu a falar à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, e com novos dados sobre as condições de vida na Zona Euro. Segunda-feira é ainda dia de gozar a Cyber Monday, o dia forte das compras online.



Inés Santinhos Gonçalves







As novas caras da CMVM Esta segunda-feira são apresentados os órgãos sociais da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Cyber Monday prolonga compras Depois da Black Friday (dia de descontos generalizados), na sexta-feira, que marcou o arranque da época de compras do Natal, esta segunda-feira a Cyber Monday – o dia do ano em que se registam mais compras online – gera fortes expectativas para as vendas das retalhistas. Lagarde fala ao Parlamento Europeu A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa perante a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas Condições de vida na Zona Euro O Eurostat divulga dados trimestrais sobre as condições de vida na Zona Euro. Em 2021, o instituto de estatística europeu indicou que Portugal tinha caído para a oitava posição na lista de países europeus com maior risco de pobreza e exclusão social. Empréstimos e depósitos Esta segunda-feira é também dia de o Banco de Portugal divulgar dados relativos aos empréstimos e depósitos bancários.

