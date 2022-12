É dia de conhecer o "estado de saúde" do trabalho no outro lado do Atlântico. Esta sexta-feira, é divulgado o número de postos de trabalho criados em novembro, assim como a taxa de desemprego. Em outubro, as empresas norte-americanas criaram 261 mil postos de emprego, tendo o valor superado as estimativas (200 mil). A taxa de desemprego, por sua vez, avançou para 3,7%.