O limite de preço do G7 à importação de crude russo via marítima, no valor de 60 dólares por barril, entra em vigor hoje. Uma vez que a maior parte do petróleo russo fornecido à UE chega por via marítima, estas restrições abrangerão quase 90% das importações europeias de petróleo russo. Moscovo já indicou que vai deixar de vender crude à Europa.